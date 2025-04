Oppositionsführer Südkoreas kandidiert

Seoul. Der südkoreanische Oppositionsführer Lee Jae Myung hat seine Kandidatur für das Präsidentenamt angekündigt. In einem am Donnerstag veröffentlichten Video versprach Lee, die wirtschaftliche Polarisierung zu beseitigen. Außenpolitisch will er an der engen Bindung an die USA festhalten. Lee hatte bei den Präsidentschaftswahlen 2022 gegen den vergangene Woche endgültig abgesetzten Putschpräsidenten Yoon Suk Yeol mit dem knappsten Ergebnis in der Geschichte des Landes verloren. Vergangenes Jahr gewann seine Demokratische Partei die Parlamentswahlen. Gegen ihn laufen jedoch mehrere Gerichtsverfahren. (Reuters/jW)