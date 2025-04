Expo 2025 in Osaka eröffnet

Osaka. In der japanischen Hafenstadt Osaka hat am Sonntag die siebenmonatige Weltausstellung eröffnet. 160 Länder, Regionen und Organisationen stellen futuristische Neuheiten aus Bereichen wie Medizin, Raumfahrt und künstlicher Intelligenz aus. Zentrum des Ausstellungsgeländes ist der sogenannte Große Ring, die größte Holzkonstruktion der Welt. Der deutsche Pavillon befasst sich unter anderem mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. Da die Kosten für die Weltausstellung in Osaka um 27 Prozent höher liegen als ursprünglich veranschlagt, ist die Begeisterung in der japanischen Bevölkerung laut Umfragen bisher gering. (AFP/jW)