Serbien: Präsident gründet neue Bewegung

Belgrad. Nach wochenlangen Massenprotesten gegen seine Regierung hat der serbische Präsident Aleksandar Vučić eine eigene Großkundgebung organisiert. Vor Zehntausenden Anhängern gab er am Sonnabend in Belgrad die Gründung einer neuen politischen Bewegung bekannt. Auch der bosnische Serbenführer Milorad Dodik, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorliegt, bekundete auf einer Bühne seine Unterstützung für Vučić. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán schickte eine Videobotschaft. An der Kundgebung nahmen laut Schätzungen mindestens 55.000 Menschen teil. An einem von Studierenden angeführten Massenprotest gegen die Regierung am 15. März in Belgrad hatten 275.000 bis 325.000 Menschen teilgenommen. (AFP/jW)