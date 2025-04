Putschgeneral siegt bei Wahl in Gabun

Libreville. Laut den ersten Ergebnissen der gabunischen Präsidentschaftswahlen vom Sonnabend, die am Sonntag veröffentlicht wurden, liegt der amtierende Übergangspräsident und Putschgeneral Brice Clotaire Oligui Nguema klar in Führung. In den Wahllokalen zeigten die mit Kreide auf Tafeln geschriebenen Zahlen eine überwältigende Mehrheit für Oligui, wie der Sender Gabon 24 berichtete. Auch die Abstimmungen in den Auslandsvertretungen ergäben das gleiche Bild. Oligui hatte 2023 Präsident Ali-Ben Bongo Ondimba gestürzt und gilt als enger Verbündeter der alten Kolonialmacht Frankreich. (AFP/jW)