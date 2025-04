Algerien protestiert gegen Frankreich

Tunis. Algerien hat am Sonnabend gegen die Verhaftung eines Konsulatsmitarbeiters in Frankreich Protest eingelegt, wie Reuters berichtete. Dem am Freitag Verhafteten wird vorgeworfen, an der Entführung eines Algeriers im April 2024 beteiligt gewesen zu sein. Das Außenministerium in Algier befürchtet, der Schritt gefährde eine gerade erst bei einem Besuch des französischen Außenministers Jean-Noël Barrot in Algier beschlossene Wiederannäherung. Das Verhältnis hatte sich verschlechtert, seit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Konflikt um die Westsahara die Position Marokkos unterstützt. (Reuters/jW)