2,8 Millionen Deutsche leben ohne Internet

Wiesbaden. Shopping, Filme schauen, Ticketkauf – zahlreiche Bereiche des Alltags finden zunehmend online statt. Doch mehrere Millionen Menschen in Deutschland waren eigenen Angaben zufolge noch nie im Internet. Den Anteil dieser sogenannten Offliner gibt das Statistische Bundesamt unter den 16- bis 74jährigen für 2024 mit etwa vier Prozent an. Das entspreche knapp 2,8 Millionen Menschen. Im Jahr zuvor hatte das Bundesamt die Zahl mit rund 3,1 Millionen Menschen angegeben, was rund fünf Prozent der Bevölkerung entsprach. Die Zahlen stammen aus einer jährlichen Befragung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien. (dpa/jW)