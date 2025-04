US-Markt ohne Chinas Amazon-Verkäufer

Shenzhen. Chinesische Anbieter auf Amazon bereiten sich wegen der drastischen Zölle von US-Präsident Donald Trump auf Preiserhöhungen in den USA vor oder erwägen den Rückzug aus dem Markt. »Die gesamte Kostenstruktur wird damit völlig überfordert«, sagte Wang Xin, Vorsitzende der Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association, die mehr als 3.000 Amazon-Verkäufer vertritt. »Für alle in der grenzüberschreitenden E-Commerce-Branche ist das ein beispielloser Schlag.« Trump will die Zölle auf chinesische Importe auf 125 Prozent erhöhen – von den bereits geltenden 104 Prozent. (Reuters/jW)