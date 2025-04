Dominikanische Republik: Hohe Totenzahl

Santo Domingo. Nach dem Einsturz des Dachs einer Diskothek in der Dominikanischen Republik ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 200 gestiegen. Laut einer weiterhin vorläufigen Zählung gebe es 218 Tote, sagte Rettungsdienstchef Juan Manuel Méndez am Donnerstag in der Hauptstadt Santo Domingo. 189 Menschen wurden demnach lebend aus den Trümmern geborgen. Das Dach des beliebten Klubs »Jet Set« in Santo Domingo war am Dienstag früh während eines Konzerts von Merengue-Star Rubby Pérez eingestürzt. Über 300 Rettungskräfte hatten nach dem Unglück, unterstützt von Spürhunden, fieberhaft nach Überlebenden gesucht. Am Mittwoch wurde die Suche nach weiteren Überlebenden eingestellt. Wie viele Gäste sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Disko aufgehalten hatten, bleibt unklar. (AFP/jW)