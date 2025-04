Israel: Außenminister kritisiert Macron

Paris. Der israelische Außenminister Gideon Saar hat die von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Aussicht gestellte Anerkennung eines Staates Palästina am Donnerstag scharf kritisiert. Dies würde die Aussicht auf Frieden und Sicherheit für die Region schmälern. Macron hatte zuvor gesagt, dass Frankreich im Juni auf einer gemeinsam mit Saudi-Arabien organisierten Konferenz in New York einen palästinensischen Staat anerkennen könnte. Im Gegenzug sollten weitere Staaten im Nahen Osten Israel anerkennen, sagte Macron am Mittwoch dem Sender France 5. Dies würde es auch ermöglichen, »klar gegen diejenigen vorzugehen, die das Existenzrecht Israels leugnen«, fügte er mit Blick auf den Iran hinzu. (AFP/jW)