Großbrand zerstört Firmenhallen in NRW

Ahlen. Ein Brand in einem Gewerbegebiet in Ahlen im Münsterland hat in der Nacht zu Donnerstag offenbar einen Millionenschaden angerichtet. Die Ermittlungen zur Ursache hat die Polizei des Kreises Warendorf übernommen. Zur Höhe des Schadens sei noch keine Auskunft möglich. Insgesamt war auf einer Fläche von rund 7.000 Quadratmetern ein Feuer ausgebrochen. Drei Hallen einer Firma, die Kunststoff verarbeitet, standen in Flammen. (dpa/jW)