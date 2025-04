Duisburg: Erneut Polizei an Schule

Duisburg. An einem Gymnasium in Duisburg erfolgte ein Polizeieinsatz wegen eines Schreibens mit »rechtsradikalem Inhalt«. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Beamte seien im Max-Planck-Gymnasium gewesen und hätten Ermittlungen aufgenommen. Bereits am Montag waren in der Ruhrgebietsstadt alle Gesamt- und Sekundarschulen wegen zweier rechter Drohschreiben geschlossen worden. (dpa/jW)