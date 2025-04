Atommüll: Zwischenlagerung in Lingen genehmigt

Hannover. Die leicht- und mittelradioaktiven Abfälle der beiden stillgelegten Atomkraftwerke in Lingen dürfen in einem neuerrichteten Gebäude gelagert werden. Das niedersächsische Energieministerium habe dazu die Genehmigung erteilt, wie Minister Christian Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag in Hannover mitteilte. Die Genehmigung sei ein wichtiger Schritt zum unumkehrbaren Rückbau der beiden Kernkraftwerke, sagte Meyer. Mit der jetzt erteilten Genehmigung ist dem Ministerium zufolge die Grundlage für die Einlagerung der Abfälle aus dem schon im Rückbau befindlichen Kernkraftwerk Lingen und dem 2023 abgeschalteten Kraftwerk Emsland geschaffen worden. (dpa/jW)