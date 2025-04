Russland und USA beraten

Istanbul. In der Türkei haben am Donnerstag neue Konsultationen zwischen den USA und Russland begonnen. Dafür trafen sich Delegationen beider Seiten in Istanbul. Ziel ist die Normalisierung der Arbeit ihrer diplomatischen Vertretungen. Die Gespräche konzentrierten sich ausschließlich auf die Botschaftsarbeiten, nicht auf eine Normalisierung der bilateralen Beziehungen insgesamt. Dies sei nur möglich, wenn Frieden zwischen Russland und der Ukraine herrsche, hieß es seitens der USA. Am selben Tag wurde auch ein in Abu Dhabi erfolgter Gefangenenaustausch zwischen beiden Ländern bekannt. (Reuters/dpa/jW)