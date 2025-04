Vier Tage Streik bei Zalando

Frankfurt am Main. Verdi rief am Mittwoch die Beschäftigten des Onlinemodehändlers Zalando im Logistikzentrum Mönchengladbach zu einem viertägigen Warnstreik auf. Der Ausstand betreffe sämtliche Schichten, hieß es. Verdi will erreichen, dass Zalando den Flächentarifvertrag für den nordrhein-westfälischen Einzelhandel anerkennt, der unter anderem höhere Stundenlöhne und eine geringere Wochenarbeitszeit bietet. (Reuters/jW)