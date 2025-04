USA: TSMC droht hohes Bußgeld

Santa Monica/Hsinchu-Stadt. Dem taiwanesischen Chiphersteller TSMC droht in den USA ein Bußgeld in Höhe von rund einer Milliarde US-Dollar, weil dessen Chips, die »US-amerikanische Technologie umfassen«, in KI-Prozessoren vom seitens Washington sanktionierten, chinesischen Konzern Huawei entdeckt wurden. Die Strafe ergebe sich aus Exportkontrollvorschriften, die bei Verstößen eine Geldstrafe in Höhe des doppelten Wertes von Transaktionen zuließen, meldete Reuters am Mittwoch mit Verweis auf »Insider«. Lennart Heim vom RAND-Forschungszentrum »Technology and Security Policy Center« vermutet, dass es sich um fast drei Millionen Chips handle. (Reuters/jW)