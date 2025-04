Zahlreiche Tote in Dominikanischer Republik

Santo Domingo. Der Einsturz des Daches einer beliebten Diskothek in der Dominikanischen Republik hat mindestens 98 Menschen das Leben gekostet. Rund 160 weitere wurden verletzt, wie der Katastrophenschutz des karibischen Landes in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Was zu dem Unglück in der Hauptstadt Santo Domingo führte, ist weiter unklar. (dpa/jW)