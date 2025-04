Zehn Tote nach US-Angriffen auf Jemen

Sanaa. Bei Luftangriffen der USA im Jemen sind nach Angaben der Ansarollah zehn Menschen getötet worden. Die US-Armee habe am Dienstag abend ein Wohngebiet in der Küstenstadt Hodeida ins Visier genommen, teilte der Fernsehsender Al-Masirah am Mittwoch mit. In einer vorherigen Opferbilanz hatte der Sender außerdem von 16 Verletzten gesprochen. Unter den Getöteten waren demnach auch mehrere Kinder und Frauen. Ein AFP-Journalist bestätigte drei Explosionen in Hodeida. Die einen Großteil des Jemen kontrollierenden Ansarollah hatten am Montag nach eigenen Angaben eine israelische Militäranlage in der Region Tel Aviv und zwei US-Kriegsschiffe im Roten Meer angegriffen. Die Angriffe würden laut der Organisation weitergehen, bis der Gazakrieg beendet ist. (AFP/jW)