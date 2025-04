Polizei erschießt Mann in Baden-Württemberg

Schramberg. In Baden-Württemberg ist ein Mann nach einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei gestorben. Das teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Hintergründe des Vorfalls in Schramberg südwestlich von Stuttgart waren zunächst unbekannt. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei übernommen. (dpa/jW)