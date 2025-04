EU zahlt Finanzhilfen an die Ukraine

Brüssel. Die EU zahlt der Ukraine weitere Finanzhilfen in Höhe von einer Milliarde Euro aus. Das meldete die dpa am Mittwoch. Das Geld ist ein Darlehen, das mit Zinserträgen aus der Verwahrung von eingefrorenem Staatsvermögen Russlands in der EU zurückgezahlt wird. Es sei auch eine Investition in eine gemeinsame Zukunft, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. »Wir unterstützen die beeindruckenden Reformbemühungen der Ukraine und vertiefen unsere Beziehungen.« Die Zahlung ist Teil einer Initiative der G7-Gruppe, die bis 2027 Hilfen in Höhe von rund 45 Milliarden Euro vorsieht. (dpa/jW)