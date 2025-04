NATO intensiviert Kooperation mit Japan

Tokio. Japan und die NATO wollen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Rüstungsindustrie intensivieren. Japans Regierungschef Ishiba Shigeru und NATO-Generalsekretär Mark Rutte verständigten sich bei einem Treffen am Mittwoch in Tokio darauf, unter anderem bei der Entwicklung von Spitzentechnologien zu kooperieren, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Die Sicherheit des Indopazifikraums sei untrennbar mit der Europas verbunden, hieß es bei dem Treffen. Japan begrüße das Engagement der NATO in der Region, sagte Ishiba. Eine stärkere NATO werde Japan sehr zugutekommen, fügte er hinzu. (dpa/jW)