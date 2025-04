Guterres macht Israel schwere Vorwürfe

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat eine Wiederaufnahme der Hilfslieferungen für den Gazastreifen gefordert und Israel schwere Vorwürfe gemacht. Seit mehr als einem Monat sei »nicht ein Tropfen« Hilfe in das Palästinensergebiet gelangt, sagte Guterres am am Dienstag (Ortszeit) in New York. Er warnte zudem davor, dass das besetzte Westjordanland zu einem »zweiten Gaza« werden könnte. Am Mittwoch sind bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus im Gazastreifen nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 29 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien vor allem Kinder und Frauen, so die palästinensische Zivilschutzbehörde. Mehr als 60 weitere Menschen seien verletzt worden. Zudem würden noch zahlreiche Menschen unter den Trümmern vermutet. (AFP/Reuters/dpa/jW)