Türkei: Beschwerde von Anwälten İmamoğlus

Istanbul. Die Anwälte des abgesetzten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu haben Beschwerde gegen seine Inhaftierung eingelegt. In dem Antrag heißt es, die Ermittlungen gegen İmamoğlu seien mit rechtlich unzulässigen Verfahren durchgeführt worden, wie die Nachrichtenagentur DHA am Montag berichtete. Die Anwälte fordern demnach die Aufhebung der Untersuchungshaft und die Freilassung des wichtigsten innenpolitischen Rivalen von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. İmamoğlu war am 19. März wegen Korruptions- und Terrorvorwürfen festgenommen worden, Zehntausende forderten bei Protesten seine Freilassung. (dpa/jW)