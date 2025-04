Rechte Demo für Bolsonaro in Brasilien

São Paulo. Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro hat in São Paulo Tausende Anhänger zu einem Protest wegen der gegen ihn erhobenen Putschvorwürfe der Justiz mobilisiert. Laut einer Zählung der Universität von São Paulo folgten Bolsonaros Aufruf zur Kundgebung in der zentralen Avenida Paulista am Sonntag (Ortszeit) rund 45.000 Menschen. Der Oberste Gerichtshof hatte Ende März entschieden, es gebe genügend Beweise gegen den faschistischen Politiker, um einen Prozess wegen des Vorwurfs des versuchten Staatsstreichs zu eröffnen. Das »derzeitige System« ziele darauf ab, »rechtsgerichtete Anführer von den Wahlen auszuschließen«, behauptete Bolsonaro bei der Kundgebung. »Aber wenn sie denken, dass ich aufgeben oder weglaufen werde, dann liegen sie falsch.« Der 70jährige hat vor, 2026 bei der nächsten Präsidentschaftswahl anzutreten. Nach jetzigem Stand ist er vom Wahlgericht für den Zeitraum von 2023 bis 2030 von politischen Ämtern ausgeschlossen, da er ohne Beweise die Zuverlässigkeit des elektronischen Wahlsystems in Zweifel gezogen hatte. (AFP/jW)