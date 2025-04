Audi stoppt Export in die USA

Berlin. Der Ingolstädter Autobauer Audi legt wegen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle die Lieferung von Fahrzeugen in die USA auf Eis. Eine Konzernsprecherin bestätigte am Montag ein Schreiben an die Händler, über das zunächst die Automobilwoche berichtet hatte. Demnach sollen alle Autos, die nach dem 2. April in die USA gelangt seien, vorerst nicht an Händler übergeben werden. (Reuters/jW)