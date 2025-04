Straßenverkehr bremst Energiewende aus

Paris. Der Straßenverkehr in der BRD bremst laut einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) die Energiewende aus. Deutschland mache in vielen Bereichen erhebliche Fortschritte, auf der Straße hingegen kaum, heißt es in dem in Paris veröffentlichten Report. 95 Prozent seiner Emissionen gehen demnach auf das Konto des Straßenverkehrs. Nach Meinung der IEA muss der Bund mehr Anreize setzen, damit Menschen auf klimaschonende Alternativen umsteigen. Konkret nennen die Fachleute den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, mehr E-Autos und den Einsatz von Biokraftstoffen. (dpa/jW)