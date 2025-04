Anschläge: Behörden prüfen Steuerung

Berlin. Nach mehreren Anschlägen in Deutschland gehen Sicherheitsbehörden nach eigenen Angaben möglichen Hinweisen auf eine gezielte Steuerung aus dem Ausland nach. Dazu liefen nun »Überprüfungen«, die Hinweise würden »sehr ernst genommen«, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Zuvor hatte das ZDF über eine angebliche »russische Einflussnahme« oder Mitwirkung unter anderem bei dem Messerangriff von Mannheim vom Mai 2024 berichtet. Der Ministeriumssprecher sagte weiter, dass bei den Ermittlungen zu einzelnen Anschlägen »sehr genau geprüft« werde, ob es im Hintergrund eine »Finanzierung« oder »Steuerung« gegeben habe. Nach bisherigem Kenntnisstand gebe es dafür allerdings »keine klaren Anhaltspunkte«. Zu konkreten Ermittlungen könne er sich ohnehin nicht äußern. (AFP/jW)