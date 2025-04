Mikroplastik: Zustand von Flüssen »alarmierend«

Paris. Zahlreiche europäische Gewässer sind wegen schädlicher Mikroplastikpartikel in einem besorgniserregenden Zustand. Die Belastung sei »alarmierend«, heißt es in 14 Studien der Tara Foundation, die gleichzeitig in der Fachzeitschrift Environmental Science and Pollution Research veröffentlicht wurden. Sie betrage in neun untersuchten Flüssen durchschnittlich »drei Partikel pro Kubikmeter Wasser«. Proben wurden den deutschen Flüssen Elbe und Rhein, dem spanischen Fluss Ebro, den französischen Flüssen Garonne, Loire, Rhône und Seine sowie in der Themse in Britannien und dem Tiber in Italien entnommen. (AFP/jW)