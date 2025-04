Berlin: Klage gegen Meta erfolgreich

Berlin. Das Landgericht Berlin II hat den Facebook-Mutterkonzern Meta in sechs Urteilen zu Auskunft und Anonymisierung oder Löschung von personenbezogenen Daten verurteilt. Allen sechs Klägern sei außerdem Schadenersatz von jeweils 2.000 Euro zugesprochen worden, teilte das Gericht am Montag mit. In den Prozessen ging es um Informationen in Onlinenetzwerken, die von Meta mit seinem Marketing-Tool »Meta Business« gesammelt werden. Es sei unklar, mit wem Meta diese erstellten Profile teilt. Die Kläger machten laut Gericht jeweils geltend, dass Meta die gesammelten Daten mit einem Nutzerkonto verknüpfe. Der Konzern hatte laut Gericht argumentiert, man betreibe die Datenverarbeitung nur zur Bereitstellung personalisierter Werbung und nur, wenn Nutzer einwilligten. Das Gericht gab den Klägern dagegen mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung recht. (dpa/jW)