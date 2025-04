Niedersachsen: Agrargesetz gegen branchenfremde Investoren

Julian Stratenschulte/dpa Mähdrescher auf einem Weizenfeld in der Region Hannover

Hannover. In Niedersachsen liegen die Preise für landwirtschaftlichen Boden »deutlich über dem Bundesdurchschnitt«, sagte eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag auf jW-Anfrage. Um Agrarnutzflächen »vor Spekulationen und branchenfremden Investoren zu schützen«, sei ein Agrarstrukturgesetz in Arbeit. Aktuell würden die Rückmeldungen aus der Verbandsbeteiligung ausgewertet. Bislang gibt es eine Genehmigungspflicht nur bei direkten Flächenkäufen, nicht jedoch, »wenn jemand einen Anteil an einer Gesellschaft erwirbt, die wiederum Flächen besitzt« – ein Hintertürchen für Branchenfremde, das geschlossen werden soll. (jW)