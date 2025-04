Erdbeben in Myanmar: Zahl der Todesopfer steigt auf über 2.700

Uncredited/AP/dpa Immer noch werden in Myanmar Tote aus der Trümmern geborgen (Naypyitaw, 1.4.2025)

Yangon. Vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar ist die Zahl der Todesopfer auf über 2.700 gestiegen. Mehr als 4.500 Menschen wurden zudem verletzt, wie die Regierung am Dienstag abend mitteilte. Es seien 2.719 Todesopfer geborgen worden, weitere 441 würden vermisst. Das Erdbeben der Stärke 7,7 hatte sich am Freitag 16 Kilometer nordwestlich der Stadt Sagaing ereignet. Auch in Thailand richtete das Beben schwere Schäden an. Dort wurden mindestens 20 Menschen getötet. (AFP/jW)