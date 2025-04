USA: Trump veröffentlicht Video von

Washington. US-Präsident Donald Trump hat ein Video veröffentlicht, das einen tödlichen US-Angriff auf Mitglieder der Ansarollah (»Huthis«) im Jemen zeigen soll. Die Schwarzweißaufnahmen, die er am Freitag (Ortszeit) in seinem Onlinenetzwerk Truth Social veröffentlichte, ähnelten Bildern von Militärdrohnen und zeigten mehrere Dutzend Menschen, die in einem Kreis stehen. Es folgt Rauch, anschließend ist eine Einschlagstelle zu sehen. Leichen sind nicht zu erkennen. »Diese Huthis haben sich versammelt, um Anweisungen für einen Angriff zu erhalten«, schrieb Trump zu dem Video. »Ups, es wird keinen Angriff dieser Huthis geben. Sie werden unsere Schiffe nie wieder versenken«, fuhr er fort. Die US-Streitkräfte gehen immer wieder mit Luftangriffen gegen die Ansarollah vor. Trump hat der Organisation mit »vollständiger« Vernichtung gedroht und Mitte März einen großangelegten Angriff gestartet. Am Sonnabend meldete die Organisation erneute Bombenangriffe, in deren Folge ein Mensch getötet worden sei. (AFP/jW)