Koalition: CDU-Mitglieder für Votum

Potsdam. Aus der CDU kommen Forderungen, die Parteimitglieder über einen möglichen Koalitionsvertrag mit der SPD entscheiden zu lassen. Der Kreisvorsitzende der CDU Potsdam-Mittelmark, Christian Große, schrieb in einem am Sonntag bei Facebook veröffentlichten Brief an Bundeschef Friedrich Merz: »Eine solch weitreichende Entscheidung darf in dieser Situation nicht ohne die direkte Einbeziehung der Parteibasis getroffen werden.« Die Entscheidungen zum Schuldenpaket hätten zu Verärgerung geführt. Viele CDU-Mitglieder würden offen über einen Parteiaustritt nachdenken, schrieb Große. Mitglieder fragten sich, ob der angekündigte grundlegende Politikwechsel eingelöst oder eine »linke Politik« fortgesetzt werde. (dpa/jW)