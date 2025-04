Le-Pen-Unterstützer demonstrieren in Paris

Paris. Knapp eine Woche nach der Verurteilung der französischen Rechten Marine Le Pen haben sich ihre Unterstützer am Sonntag in Paris zu einer Solidaritätskundgebung versammelt. Le Pen bezeichnete das Urteil bei der Versammlung vor dem Invalidendom als »eine politische Entscheidung«. Le Pen war am Montag wegen der Veruntreuung von EU-Geldern unter anderem zu vier Jahren Haft, davon zwei auf Bewährung und zwei verbunden mit dem Tragen einer elektronischen Fußfessel, verurteilt worden. Diese Strafen sind ausgesetzt, bis das Berufungsverfahren abgeschlossen ist. Die Richter verboten ihr außerdem, fünf Jahre lang bei Wahlen anzutreten. (AFP/jW)