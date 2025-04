Tunesien: Behörden räumen Flüchtlingscamps

Tunis. In Tunesien räumen die Behörden Flüchtlingscamps. Tausende Menschen hätten die Zeltlager in der Küstenregion bei Dschebeniana bereits verlassen, sagte ein Sprecher der Nationalgarde am Freitag abend zu AFP. Etwa 20.000 Migranten hatten sich demnach in ungenehmigten Camps inmitten von Olivenhainen niedergelassen.

Gegen mehrere Migranten seien wegen der Besetzung von Privateigentum Ermittlungen eingeleitet worden. Viele der Menschen hätten sich »zerstreut«. Schwangere Frauen und weitere gefährdete Personen seien den Gesundheitsbehörden übergeben worden. Viele der Migranten hätten zudem den Wunsch geäußert, in ihre Heimatländer zurückzukehren. (AFP/jW)