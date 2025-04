EU berät über Reaktion auf US-Zölle

Brüssel. Am Montag kommen die Handelsminister der 27 EU-Staaten in Luxemburg zusammen, um sich über die Auswirkungen und mögliche Reaktionen auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle auszutauschen. Die Europäische Kommission wird eine Liste von US-Produkten vorlegen, auf die zusätzliche Zölle erhoben werden könnten. Die Liste soll US-Fleisch, Getreide, Wein, Holz und Kleidung sowie Kaugummi, Zahnseide, Staubsauger und Toilettenpapier umfassen. Ein Produkt, das hier im Fokus steht und für Uneinigkeit in der EU sorgt, ist Bourbon-Whiskey. Die Kommission hat einen Zoll von 50 Prozent vorgesehen, was Trump dazu veranlasste, mit einem Gegenzoll von 200 Prozent auf Alkohol aus der EU zu drohen. Dies sorgte für Kritik bei Weinexporteuren aus Frankreich und Italien. (Reuters/jW)