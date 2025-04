USA: Landesweite Proteste gegen Trump

Washington. Zehntausende Menschen haben in den USA und in Europa gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump demonstriert. In Washington zogen am Sonnabend mehr als 20.000 Menschen unter dem Motto »Finger weg!« zur in der Nähe des Weißen Hauses gelegenen Parkanlage National Mall. Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie »Nicht mein Präsident!«, »Hört auf, Amerika zu zerstören«, »Schande über Trump«, »Finger weg vom Rechtsstaat« und »Der Faschismus ist da«. Ein loses Bündnis linker Gruppierungen hatte in mehr als tausend US-Städten zu den Protesten aufgerufen. Die Demonstranten kritisieren unter anderem Trumps Vorgehen gegen Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung, den Kahlschlag bei Bundesbehörden und Regierungsprogrammen sowie die aggressive Zollpolitik des Präsidenten. Sie werfen Trump auch vor, die »Demokratie« auszuhöhlen. (AFP/jW)