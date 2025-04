Clearasil-Soufflé

Udo hat Geburtstag. Seine Freundin Doris sagt ihm zu Ehren ein Gedicht auf: »Arbeit ist oft unbequem, die Faulheit ist es nicht – trotzdem: Der kleinste Ehrgeiz, hat man ihn, ist stets der Faulheit vorzuziehen.« Von Heinz Erhardt. Dazu überreicht sie ihm einen Akkuschrauber.

»Was soll das, Dorchen?« fragt Udo beleidigt. »Willst du mich mit Poesiealbumsprüchen dazu bewegen, zu renovieren? Und überhaupt: Habe ich in meinem Leben nicht genug Ehrgeiz bewiesen? In der DDR war ich ein angesehener Schweißer. Nach der Wende habe ich eine Umschulung zum Reiseverkehrskaufmann absolviert. Mit Corona ging mein Reisebüro pleite, und ich habe einen Imbiss eröffnet. Das war mir auf Dauer zu fettig, ich wollte endlich was Sinnloses machen und bin zum Arbeitsamt. Dort haben sie mir eine Weiterbildung zur Hebamme angeboten, die du, Doris, vereitelt hast, weil du sie mir in deiner Eigenschaft als meine ›Fallmanagerin‹ nicht bewilligt hast!! Du erinnerst dich? Statt dessen hast du mich …« – »Na? Was denn?« – »Ins Bett gezerrt …« – »Du Armer! Jetzt hör mal zu: Du könntest beim Zoll anfangen, das ist ’ne Zukunftsbranche!« Doris ruft die Webseite zoll-kariere.de auf: »›Ihr Kind interessiert sich für eine Karriere beim Zoll …?‹« – »Ich bin nicht dein Kind!!« – »Ist ja gut. Du wärst da im Einsatz für Gerechtigkeit, steht hier. Bedrohte Arten, Waffen, Drogen … Einnahme von Zöllen, Steuern, Ahndung und Vollstreckung … Besoldung: 1.473 Euro brutto!« – »Danke, ich geh’ mal mit dem Hund.«

Doris’ Anregung speist sich aus N-TV-Nachrichten vom 2. April: Wenn Trump seine 20-Prozent-auf-alles-Zölle gegen deutsche Autoexporte durchsetzt, »wird Ursula von der Leyen Google, Amazon und Apple im Gegenzug ans Schienbein treten (mit der Drohung, Gegenzölle zu verhängen, Anm. der Red.). Und dann wollen wir doch mal schauen, ob Trump nicht den Schwanz einzieht!« so die angriffslustige Prognose des Reporters Peter Kleim auf N- TV am 2. April in der Sendung »Vor Zöllen müssen alle zittern«.

An den respektlosen Ton deutscher Medien gegenüber ihrem ehemaligen Vormund USA ist man noch gar nicht recht gewöhnt. Aber so ist das in der Pubertät: Plötzlich rücken Schienbeine und Schwänze in den Fokus der Aufmerksamkeit des Heranwachsenden und bestimmen nebst anderen wichtig werdenden Körperteilen seinen pickligen Alltag. Für die Pubertanten und -onkels in Brüssel und ihre Berichterstatter hat die »Coole Wampe« einen teintfreundlichen Snack entwickelt:

Clearasil-Soufflé

Den Backofen auf 180 °C vorheizen und zwei kleine ofenfeste Förmchen mit Kokosöl auspinseln. Zwei Eier trennen, die Eiweiße mit einer Prise Salz steif schlagen. Das Eigelb mit 100 g Magerquark, einem TL Honig, einem TL Zitronensaft, einem EL gemahlenen Mandeln, einem halben TL Kurkuma und einer Prise Zimt verrühren. Den Eischnee vorsichtig unterheben. Masse in die Förmchen füllen und für ca. 15 bis 20 Minuten backen, bis sie schön aufgegangen sind.

Ob Udo im Krieg der Zölle an vorderster Front mitkämpfen wird und die Tech-Riesen das Fürchten lehrt? Erfahren Sie mehr, und lesen Sie in der nächsten Folge über die blauen Flecken von Amazon.