Türkei geht nach Angriff auf Israel zu

Brüssel. Die Türkei will keine Konfrontation mit Israel in Syrien. Dies hat der türkische Außenminister Hakan Fidan am Freitag gegenüber Reuters gesagt. Wiederholte israelische Angriffe auf militärische Einrichtungen dort untergrüben die Fähigkeit der neuen Regierung, Drohungen von »Feinden, einschließlich des Islamischen Staates«, abzuschrecken, sagte er.

Am Rande des NATO-Außenministertreffens in Brüssel sagte Fidan zudem, dass Israels Aktionen die regionale Instabilität anheizten, indem sie auf Syrien abzielten. In der Nacht zum Donnerstag hatten israelische Kampfflugzeuge unter anderem den Luftwaffenstützpunkt T-4 im Regierungsbezirk Homs vollständig zerstört. Die Regierung in Ankara hatte geplant, den Stützpunkt zu einer großen türkischen Militärbasis mit moderner Flugabwehr auszubauen. Die islamistische Übergangsregierung von Ahmed Al-Sharaa in Syrien ist ein enger Verbündeter der Türkei. (Reuters/jW)