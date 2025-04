Alle sechs Minuten ein Einbruch

Berlin. Alle sechs Minuten wird in ein Zuhause eingebrochen: 2024 gab es 90.000 Einbrüche in Häuser und Wohnungen und damit etwa so viele Fälle wie im Vorjahr, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Freitag mitteilte. Laut der aktuellen Einbruchsstatistik zahlten die Versicherer rund 350 Millionen Euro, 20 Millionen Euro mehr als im Jahr davor. Die durchschnittliche Schadensumme je Einbruch ist von 3.600 auf 3.800 Euro gestiegen. (Reuters/jW)