Prognose 2025: Mehr Erwerbslose bundesweit

Nürnberg. Als Folge der Wirtschaftskrise wird einer Studie zufolge die Erwerbslosigkeit 2025 in allen Bundesländern steigen. Im Osten dürfte die Quote der Menschen ohne Job um 0,3 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent noch stärker steigen als im Westen, wo sie um 0,2 Punkte auf 5,9 Prozent klettert, wie aus einer Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die am Freitag vorgestellt wurde, hervorgeht. Die größten relativen Anstiege gibt es demnach in Bayern mit 7,3 Prozent und Mecklenburg-Vorpommern mit 7,2 Prozent. »Das bekannte regionale Gefälle bleibt erhalten«, erklärte IAB-Forscherin Antje Weyh. In fünf Bundesländern – dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen – wird der Prognose zufolge auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im laufenden Jahr nicht mehr wachsen. (Reuters/dpa/jW)