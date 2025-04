England: »Pille danach« kostenfrei

London. Die sogenannte Pille danach wird im Laufe des Jahres in Apotheken in England rezeptfrei und kostenlos. Mit dem Schritt sollten »Ungleichheiten« beim Zugang zu den Medikamenten, die eine Schwangerschaft nach ungeschütztem Sex verhindern, reduziert werden, erklärte das britische Gesundheitsministerium am Sonntag. »Frauen in ganz England sind bei der Suche nach Notfallverhütungsmitteln mit einer unfairen Postleitzahlenlotterie konfrontiert, da der Zugang je nach Wohnort dramatisch variiert«, sagte Minister Stephen Kinnock. Zudem würden Hausärzte entlastet, da Frauen seltener Termine bräuchten, um die Pille zu erhalten. Derzeit können Frauen die »Pille danach« kostenfrei in Sexualkliniken des britischen Gesundheitsdienstes (NHS) oder auf ärztliche Verschreibung erhalten. Rezeptfrei in der Apotheke müssen für die Notfallverhütung jedoch bis zu 30 Pfund (knapp 36 Euro) bezahlt werden. (AFP/jW)