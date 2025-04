Ägäis: Tote durch Bootsunglück

Athen. Bei einem Bootsunglück in der Meerenge zwischen der Türkei und der griechischen Insel Lesbos sind am Donnerstag mindestens vier Passagiere ums Leben gekommen. 23 Menschen konnten gerettet werden, wie ERT News unter Berufung auf die Polizei berichtete. Nach Angaben von Überlebenden sollen sich jedoch insgesamt 31 Geflüchtete an Bord des Bootes befunden haben. Eine Rettungsaktion zur Suche nach den Vermissten habe angedauert. Aus welchen Ländern die Schiffbrüchigen stammten, sei zunächst unklar. (dpa/jW)