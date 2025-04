Pakistan: Blutigster Monat seit Jahren

Islamabad. In Pakistan ist die Zahl der Anschläge auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren gestiegen. Das gab das Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS) am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt. Demnach seien im März 105 Anschläge registriert worden. Zuletzt habe es im November 2014 mehr als 100 in einem Monat gegeben. Gleichzeitig wies der März mit 228 Todesopfern die höchste Zahl seit August 2015 auf. Die meisten Anschläge hätten die »Bewegung der pakistanischen Taliban« (TTP) und die Separatisten der Belutschistan-Befreiungsarmee (BLA) für sich reklamiert. (dpa/jW)