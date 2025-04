USA: Beziehungen zu Chinesen verboten

Washington. Die US-Regierung hat ihren Mitarbeitern in China sowie deren Familienmitgliedern und Auftragnehmern mit Sicherheitsfreigabe alle »romantischen oder sexuellen Beziehungen« mit chinesischen Staatsbürgern verboten, wie AP am Donnerstag berichtete. Die Richtlinie soll der scheidende US-Botschafter Nicholas Burns im Januar kurz vor seiner Abreise aus China in Kraft gesetzt haben. Obwohl einige US-Behörden bereits strenge Regeln für solche Beziehungen gehabt hätten, sei eine pauschale »Nichtfraternisierungspolitik«, wie sie genannt wird, seit dem Kalten Krieg öffentlich unbekannt gewesen. (jW)