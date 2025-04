Myanmar: Kämpfe in Erdbebenregion

Naypyidaw. Im Erdbebengebiet in Myanmar kommt es weiter zu Zusammenstößen zwischen der Armee des Landes und Aufständischen. Berichten von Bewohnern zufolge startete die Militärführung des südostasiatischen Landes in der Nacht auf Donnerstag mehrere Operationen in der von dem Beben betroffenen Region Sagaing. Am Mittwoch hatte die Regierung eine dreiwöchige Waffenruhe verkündet. Dadurch sollten die Rettungsarbeiten erleichtert werden. Am Mittwoch wurde die Zahl der Todesopfer durch das Beben im Staatsfernsehen mit 3.003 angegeben, mehr als 4.500 Menschen seien verletzt worden. (dpa/jW)