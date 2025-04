Schufa legt Berechnung von Bonität offen

Wiesbaden. Verbraucher sollen bei der Schufa künftig vollen Einblick bekommen, wie deren Bewertungen zur Kreditwürdigkeit zustande kommen. Die Auskunftei hat ihren sogenannten Score vereinfacht und verspricht, dass auch Laien diesen ohne großen Aufwand nachrechnen können. Noch wird der neue Score getestet. Verbraucher können voraussichtlich im vierten Quartal 2025 darauf zugreifen – per kostenfreiem digitalem Einblick in ihre persönlichen Daten entweder in der Schufa-App oder online. Verbraucherschützer fordern seit langem mehr Transparenz. Die Schufa begründete ihre bisherige Zurückhaltung damit, dass der Score manipuliert werden könnte. Vorstandschefin Tanja Birkholz will die Geheimniskrämerei nun beenden. (dpa/jW)