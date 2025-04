Minister schaffen Fonds für Infrastruktur

Nürnberg. Die Verkehrsminister der Länder haben auf ihrer Konferenz in Nürnberg am Donnerstag einen Verkehrsinfrastrukturfonds beschlossen. Das auf Antrag von Nordrhein-Westfalen beschlossene Instrument soll dazu dienen, die Mittel aus dem von Bundestag und Bundesrat beschlossenen »Sondervermögen Infrastruktur« in Höhe von insgesamt 500 Milliarden Euro möglichst rasch und unkompliziert verteilen zu können. (dpa/jW)