Scholz empfängt jordanischen König

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstag den jordanischen König Abdullah II. im Kanzleramt empfangen. Bei dem Treffen standen laut Bundesregierung die bilateralen Beziehungen sowie regionale Themen im Mittelpunkt. Auf einer Pressekonferenz im Anschluss lobte Scholz, dass das Land bereits Hunderttausende syrische Flüchtlinge aufgenommen habe. Auch der Krieg im Gazastreifen war Thema. Zum Besuch des israelischen Premiers in Ungarn erklärte Scholz: »Dass es in Deutschland zu einer Verhaftung kommt, kann ich mir nicht vorstellen.« Abdullah II. war anlässlich der Eröffnung des Weltgipfels für Menschen mit Behinderungen am Mittwoch nach Berlin gereist. (Reuters/jW)