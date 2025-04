Landwirtschaft: 28 Prozent Saisonarbeiter

Wiesbaden. Der Anteil der Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft lag zuletzt bei rund 28 Prozent. Im Zeitraum von März 2022 bis Februar 2023 waren von bundesweit 875.900 Arbeitern in der Landwirtschaft 242.800 als Saisonarbeitskräfte angestellt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Die Statistiker wiesen auf den im Vergleich zu den übrigen Arbeitskräften in der Landwirtschaft hohen Frauenanteil unter den Saisonarbeitskräften von 44 Prozent hin. Besonders viele Saisonarbeitskräfte sind demnach im Spargelanbau in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen beschäftigt. (AFP/jW)