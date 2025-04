Unsichere Chats von US-Sicherheitsberater

Washington. Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Mike Waltz, hat sich laut dem US-Magazin Politico vom Mittwoch (Ortszeit) mehrfach über Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit vertraulichen Informationen hinweggesetzt. Demnach habe sein Team mindestens 20 Chatgruppen beim Messengerdienst Signal eingerichtet, die der Abstimmung bei Themen wie China, Nahost, Afrika und Europa dienten. Damit deutet sich an, dass in der US-Regierung in weit umfangreicherem Maße als bislang bekannt geheime Informationen über als nicht sicher geltende Kanäle ausgetauscht wurden. (Reuters/jW)